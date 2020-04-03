Москва, , 14:51 — REGNUM Во время режима самоизоляции Российская государственная детская библиотека продолжает на своем онлайн-сервисе выкладывать записи встреч с популярными писателями и иллюстраторами, обзоры новинок детской литературы, лекции психологов, а также чтения отрывков из классических произведений в исполнении, как маститых артистов, так и молодых актеров.

Для тех, кто во время карантина решил прочитать самый интересный роман, сотрудники РГДБ создали онлайн-службу «Спроси библиотекаря». Они подскажут, в зависимости от запросов, какое издание станет для ребенка настоящим открытием. Это также можно сделать и в чате, встроенном на сайт.

Также РГДБ в рамках проекта «ЛитРес: Библиотека» даст своим читателям бесплатный доступ к изданиям из каталога ЛитРес.