Лос-Анджелес, США, , 14:36 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Отряд самоубийц 2» Джеймс Ганн рассказал, что образ Харли Квинн в новом фильме будет вдохновлён анимационным сериалом о приключениях Бэтмена. Об этом 3 апреля сообщает портал ComicBook.

Когда Ганна спросили, как бы он описал Харли Квинн в предстоящем фильме, режиссёр сослался на образ, созданный Полом Дини — сценаристом мультсериала «Бэтмен». Напомним, в этом шоу состоялось первое появление героини, а лишь потом её «добавили» в комиксы и сопутствующие проекты.

Премьера нового «Отряда самоубийц» запланирована на 2021 год. Роль Харли Квинн в нём вновь исполнит Марго Робби.

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