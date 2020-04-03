Лос-Анджелес, США, , 14:32 — REGNUM Американский институт киноискусства (AFI) совместно с режиссером Стивеном Спилбергом, являющимся его попечителем, запустили киноклуб, который будет в режиме онлайн работать в период карантинных мер борьбы с распространением коронавируса. Об этом 2 апреля сообщил журнал NME.

Особые гости клуба ежедневно будут рекомендовать один из фильмов для просмотра. Он будет доступен на сайте AFI и в соцсетях института. По заявлению организаторов, в онлайн-киноклуб сможет вступить любой, кто пожелает.

Первой картиной, выбранной Спилбергом для показа, стала сказка «Волшебник страны Оз» 1939 года. По словам Спилберга, этот фильм является наиболее актуальным в настоящий момент, потому что сообщает зрителю простую истину — лучше дома места нет.

Напомним, эпидемия коронавируса, затронувшая многие страны, вынудила закрыться кинотеатрам, сорвать премьеры кинокартин, а также производство еще не выпущенных фильмов.