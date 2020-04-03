Иваново, , 11:51 — REGNUM Традиционные Дни Тарковского в Ивановской области в год 88-летия со дня рождения режиссёра впервые проведут в онлайн-формате — из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 3 апреля.

Как сообщается, в этом году почетным гостем Дней Андрея Тарковского станет режиссер монтажа Михал Лещиловский, который работал вместе с Тарковским над картиной «Жертвоприношение», а также работал вместе с сыном Тарковского, Андреем Тарковским, над фильмом, посвященном его отцу — «Андрей Тарковский. Кино как молитва», мировая премьера которого прошла в сентября 2019 года на Венецианском кинофестивале. Также в 1988 году Лещиловский снял документальный фильм «Режиссер Андрей Тарковский». Фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва» покажет 4 апреля в 16:00 Ивановская телекомпания БАРС, а в 17:45 состоится творческая встреча с Михалом Лещиловским, модератором которой выступит кинокритик, программный директор МКФ «Зеркало» Андрей Плахов. Встречу смогут посмотреть все желающие — ссылка на участие будет опубликована 4 апреля в социальных сетях МКФ им. Андрея Тарковского «Зеркало» (вконтакте, инстаграм, фейсбук). Посмотреть фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва» можно посмотреть и в любое удобное время на платформе Nonfiction. film — онлайн-кинотеатре Центра документального кино. Здесь с 4 апреля будет сформирована специальная подборка фильмов от фестиваля «Зеркало».

Дни Тарковского проводятся в Иванове и Юрьевце с 1990 года: на творческие встречи со зрителями приезжали Марина Тарковская, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, Константин Лопушанский.