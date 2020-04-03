Лондон, , 10:59 — REGNUM Британский актёр Дэвид Моррисси хочет вернуться к роли «Губернатора» в предстоящих фильмах по франшизе «Ходячие мертвецы». Об этом 2 апреля сообщил портал ComicBook.

По словам Моррисси, в предстоящих фильмах авторы сериала могли бы подробнее рассказать о происхождении его персонажа. Тем не менее, актёр отметил, что не располагает никакой информации о создании проектов.

Напомним, в «Ходячих мертвецах» Моррисси сыграл Филипа «Губернатора» Блейка — главного антагониста третьего и четвертого сезонов. По сюжету, он является лидером процветающей колонии выживших.

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