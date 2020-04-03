Лос-Анджелес, США, , 02:11 — REGNUM Джеймс Ганн во время общения с фанатами рассказал о том, как бы выглядел сценарий к фильму «Скуби-Ду 3». Комментарий он разметил 2 апреля на своей странице в Twitter.

Согласно задумке Ганна, команду «Мистической корпорации» нанимают для того, чтобы провести очередное расследование в одном из городков Шотландии. Его жители жалуются, что их преследуют монстры. Однако в итоге выясняется, что сами монстры на самом деле и являются жертвами.

Режиссёр и сценарист добавил, что в ходе расследования Скуби и Шегги пришлось бы преодолеть свои предрассудки и «узкое мировоззрение».

https://twitter.com/JamesGunn/status/1245491587364188160

Джеймс Ганн выступил в качестве сценариста фильмов «Скуби-Ду» и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе». Снял эти картины режиссёр Раджа Госнелл.

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