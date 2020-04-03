Лос-Анджелес, США, , 01:39 — REGNUM Том Круз сообщил фанатам, что премьера второй части фильма «Лучший стрелок» не состоится в ранее намеченные сроки. Запись он опубликовал 3 апреля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/TomCruise/status/1245791778613219328

«Я знаю, что многие из вас ждали 34 года. К сожалению, это займёт немного больше времени. «Лучший стрелок 2» полетит в декабре этого года», — написал Круз, предложив всем беречь себя.

Премьера фильма в США изначально была запланирована на 23 декабря 2020 года, снял его режиссёр Джозеф Козински. Бюджет картины составил $152 млн.

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