Лос-Анджелес, США, , 23:41 — REGNUM Идрис Эльба может появиться во второй части боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Об этом 2 апреля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что информацию ему предоставили источники, которые ранее сообщили правдивые сведения о фильме «Форсаж 9». Они утверждают, что по сюжету будущей картины, персонаж Эльбы перестанет быть «плохим парнем» и присоединится к главным героям.

Главные роли в «Форсаж: Хоббс и Шоу» исполнили Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем. При бюджете $200 млн фильм собрал в США $173,7 млн, а в мире — $758,6 млн.

