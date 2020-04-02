Нью-Йорк, США, , 23:05 — REGNUM Компании Disney и Lucasfilm наняли нового писателя для создания сценария предстоящего сериала «Оби-Ван», в котором роль джедая исполнит Юэн Макгрегор. Об этом 2 апреля сообщил портал Screen Rant.

Должность занял сценарист и продюсер Джоби Гарольд, который ранее работал над такими блокбастерами, как «Грань будущего» и «Джон Уик 3». Отмечается, что впервые в своей карьере он будет работать над телевизионным проектом.

Ранее СМИ сообщили, что сценарист Хоссейн Амани покинул проект шоу из-за проблем с сюжетом, который, как сообщали инсайдеры, оказался слишком похож на сюжет «Мандалорца». Сериал про Оби-Вана выйдет на потоковом сервисе Disney+, ожидается, что его производство начнётся в начале 2021 года.

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