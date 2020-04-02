Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Поклонникам «Ванпанчмена» понравился косплей Тацумаки — одного из сильнейших персонажей популярной аниме и манги. Изображение было опубликовано 2 апреля на портале Comicbook.

Косплей был исполнен пользовательницей форума Reddit, известной под ником Tsuki.des. Многие поклонники отметили, что это самый реалистичный косплей этого персонажа, который они когда-либо видели.

Тацумаки — это девочка-эспер (персонаж, наделенный сверхъестественными способностями), которая является одним из самых сильных персонажей «Ванпанчмена». Она принадлежит к героям класса S (самый высокий класс).

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