Тегеран, , 08:51 — REGNUM Иранский поп-певец Фарзад Фаррох провел онлайн-концерт, чтобы порадовать своих поклонников в то время, когда распространение коронавируса вынудило многих иранцев остаться дома. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Директор по связям с общественностью Института искусств Хамед Хосейн Задеган рассказал журналистам, что Фарзад Фаррох, выполняя долг артиста в эти тяжёлые дни, решил внести свой вклад и провел трехдневный онлайн-концерт в частной студии без государственной поддержки.

В конечном итоге концерт собрал аудиторию в 2700 человек. Концерт был организован при поддержке института. Главной целью мероприятия было расширить возможности людей и медицинского персонала в ходе борьбы с коронавирусом.

Фарзад Фаррох в свою очередь прокомментировал текущую ситуацию и заявил, что его группа и он сам предпочли оставаться с народом в эти дни, когда нет возможности давать живые концерты из-за распространения коронавируса.