Москва, , 21:29 — REGNUM Лидер группы Little Big Илья Прусикин и популярный блогер Эльдар Джахаров организовали в сети музыкальный юмористический конкурс «Карантиновидение-2020».

Как информирует портал InterMedia, принять участие в конкурсе могут все, кто считает себя композитором и певцом. Для этого достаточно сочинить композицию, забавно исполнить ее на камеру телефона, а затем отправить ее в Instagram с хештегом #Карантиновидение2020.

Почин задал сам Илья Прусикин, выложив песню «Кристина». Рефрен припева — «Кристина, ты королева карантина». Собственно, она посвящена девушке мечты.