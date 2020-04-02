Нью-Йорк, США, , 21:13 — REGNUM Введенный во многих странах карантин и режим самоизоляции привел необыкновенному росту востребованности во всем мире различных онлайн-кинотеатров, стрим-сервисов, видеотек. Люди, вынужденные оставаться дома из-за эпидемии, как никогда ранее много смотрят художественные фильмы, сериалы, а также научно-популярные передачи, документальные ленты, просветительские программы.

Так по информации портала InterMedia, только за три первые недели марта 2010 года в США посмотрели 400 миллиардов минут различного онлайн-контента, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лидирует в США по запросам сервис на Netflix — на его долю приходится 29% всех просмотров. За ним следует YouTube — 20%.

В России также наблюдается настоящий бум обращений к известным сервисам, прежде всего к IVI, OKKO, Premier, Амедиатеке и другим. Напомним, что многие онлайн-кинотетары приняли решение предоставлять услуги бесплатно или за символические деньги.