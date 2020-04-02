Санкт-Петербург, , 20:58 — REGNUM Записи онлайн-лекций об известных писателях и не только доступны на сайте Санкт-петербургской Межрайонной централизованной библиотечной системы имени М.Ю.Лермонтова.

Все записи лекций, прочитанных в свое время в «Открытой гостиной» библиотеки разбиты по рубрикам. В рубрике «Не очень кратко о писателях» можно познакомиться с творчеством самых разных авторов — от русских футуристов до Нила Геймана. Рубрика «Не Шекспиром единым» поведает о классической и современной британской литературе. Небольшая, но увлекательная подборка «Нобелевка в Лермонтовке» познакомит с миром научного поиска, а лекции из цикла «Северный и Южный полюс» позволят погрузиться в чудеса и проблемы высоких широт.

Напомним, режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса продлен в России до конца апреля. Это непростое время лучше провести не в скуке и раздражении, а интересно и с пользой, чему способствуют многочисленные бесплатные образовательные и просветительские ресурсы в интернете.