Москва, , 20:41 — REGNUM 2 апреля Российская государственная детская библиотека объявила онлайн-конкурс #ЧитайСоветуй. Приурочено начало данной акции ко дню рождения великого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена и Международному дню детской книги.

Собственно под одним хештегом собрано два самостоятельных конкурса.

Первый называется «Читай!». Согласно положению дети от 3 до 14 лет читают на камеру отрывок из любимого произведения, а затем видео отсылается в популярные социальные сети — Instagram, Facebook, ВКонтакте. Хронометраж выступления — до 5 минут.

Для участия во второй номинации — «Советуй» — необходимо написать рецензию на книгу, прочитать ее и опять же прислать видео.

23 апреля во Всемирный день книги авторитетное жюри назовет имена лауреатов.