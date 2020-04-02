Лондон, , 20:20 — REGNUM Известная писательница и богатейший литератор современности Джоан Роулинг создала специальный сайт всех любителей магической саги, вынужденных оставаться дома во время эпидемии коронавируса.

На сайте выложены книги, видео с чтением романов на различных языках, игры, тесты, викторины, которые, по мнению знаменитого автора, помогут людям, находящимся дома, интересно и с пользой заполнить досуг. «Частичка магии», считает Роулинг, скрасить пребывание взаперти.

Собственно, сам Хогвартс также можно считать замкнутым пространством, где мальчики и девочки с неординарными способностями живут полной жизнью.