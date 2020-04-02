Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Артисты петербургского театра «На Литейном» запустили в социальных сетях свой виртуальный «телеканал» — «ТНЛ-online», где показывают спектакли из своего репертуара, интервью с сотрудниками и актерские скетчи. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В социальных сетях под хэштэгом #читаемналитейном актеры выкладывают видеозаписи чтения стихов и сказок. Например, 4 апреля актер театра Николай Красноперов прочитает русскую народную сказу «Три медведя», а 5 апреля актер Виталий Гудков сказку «Первое путешествие Синдбада Морехода».

«Онлайн-эфир продолжится 6 апреля прочтением сказки Ганса Х. Андерсена «Девочка со спичками» в исполнении заслуженной артистки России Елены Ложкиной. А 13 апреля актриса театра Александра Жарова прочтет рассказ Платонова «Цветок на земле», — пояснили в пресс-службе.

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