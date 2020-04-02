Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM За две недели с момента запуска проекта «Мариинский онлайн», в рамках которого театр показывал зрителям свои лучшие постановки в исполнении ведущих солистов, трансляции и показы посмотрели 8,8 миллиона человек. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Пока угроза распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге не прошла, все культурные учреждения перешли на дистанционную работу. В течение прошедших двух недель Мариинский театр предлагал зрителям посмотреть записи спектаклей и постановок из своего «Золотого фонда». Наибольшую популярность у зрители возымел балет «Конек-Горбунок» Щедрина в хореографии Алексея Ратманского. За сутки постановка набрала 1,6 миллиона просмотров.

Среди концертных программ зрители смотрели исполнение Второй и Пятой симфоний Чайковского под управлением Валерия Гергиева — трансляция собрала у экранов 1,4 миллиона зрителей — и торжественный Гала-концерт к открытию Мариинского-2, который транслировался в День театра — 1,3 миллиона зрителей.

«В ближайшие дни Мариинский театр покажет онлайн еще несколько спектаклей и концертных программ из своего «золотого фонда»: оперу Чайковского «Евгений Онегин» (2 апреля, 19:00) и заключительный вечер цикла «Все симфонии Чайковского», где под управлением Валерия Гергиева прозвучат Третья и Четвертая симфонии композитора (3 апреля, 19:00)», — отметили в пресс-службе.

Завершат неделю события для семейного просмотра: симфоническая сказка Прокофьева «Петя и волк» с известной актрисой Ксенией Раппопорт в роли Чтеца (4 апреля, 12:00) и балет-феерия Чайковского-Петипа «Спящая красавица» (5 апреля, 19:00).

Как и всегда, трансляции будут доступны для просмотра на платформеmariinsky.tv, на страницах театра в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Кроме того, увидеть оперу «Евгений Онегин» и балет «Спящая красавица» можно будет также и в онлайн-кинотеатре Okko. Как отмечают в театре, все опубликованные записи будут доступны для просмотра в течение 24 часов.

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