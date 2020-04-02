Нью-Йорк, США, , 17:14 — REGNUM Съёмки сериала по мотивам видеоигр франшизы Resident Evil были приостановлены. Об этом 1 апреля сообщил портал Movieweb.

Съёмки шоу должны были начаться летом 2020 год при участии компаний Netflix и Constantine Fillm. Пока неизвестно, как скоро студии вернутся к созданию сериала.

Напомним, Resident Evil — это серия популярных видеоигр в жанре survival-horror (ужастик с элементами выживания). Её разработкой занимается японская компания Capcom.

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