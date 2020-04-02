Нью-Йорк, США, , 16:52 — REGNUM Художник Marvel Studios Родни Фуэнтебелла показал, как мог бы выглядеть Красный Череп в фильме «Мстители: Война бесконечности». Об этом 2 апреля сообщил портал ComicBook.

https://www.instagram.com/p/B-arsXYhOD8/

Иллюстратор отметил, что его рисунок демонстрирует самую раннюю версию персонажа. По задумке художника, Красный Череп показан как хранитель, который встретил многих людей на своём пути и забрал себе различные элементы их одежды.

Напомним, «Мстители: Война бесконечности» — это один из последних фильмов Marvel Studios, посвящённых одноимённой команде супергероев. Его премьера состоялась в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Шазама 2» оценил вероятность остановки производства фильма