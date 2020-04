Лос-Анджелес, США, , 16:18 — REGNUM Стивен Уильямс, снимавший эпизоды для сериала HBO «Хранители», подписал контракт с кинокомпанией Universal на создание оригинального фильма ужасов. Об этом 2 апреля сообщил портал Screen Rant.

Фильм, который будет снимать Уильямс, получит название «Не заходи в воду» (Don't Go in he Water), сценарий для него написал Питер Гаффни («Друзья», «Звёздный десант: Хроники», сериал «Джуманджи»). Детали сюжета пока держатся в секрете, однако, по имеющеййся информации, это будет «фильм про монстров».

Стивен Уильямс ранее также работал над такими проектами, как «Мир Дикого запада», «Ходячие мертвецы», «Агент Картер», «Рэй Донован» и другими. Для сериала хранители он снял эпизоды «Она была убита космическим мусором» и «Это необыкновенное существо».

