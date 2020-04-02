Токио, , 15:54 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы Seventeen «Fallin' Flower» вошел в несколько музыкальных чартов Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства по поиску талантов и лейблу звукозаписи Pledis Entertainment.

По их словам, одноименный сингл «Fallin' Flower», вышедший 1 апреля, занял лидирующую позицию в ежедневном чарте Oricon Daily Singles Chart.

Кроме того, отмечают источники, новый альбом группы занял первое место в чартах японских музыкальных магазинах HMV Online Shop и Tower Records Online Shop.

По данным представителей агентства, в первый день после выхода альбом «Fallin' Flower» было продано 230 тыс. копий, что в два раза больше, чем в первый день продаж прошлого альбома «Happy Ending».