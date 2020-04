Лос-Анджелес, США, , 15:31 — REGNUM Видеоблогер Kurt Tocci выпустил видео на тему карантина с популярными песнями из фильмов Disney, в которых был изменён текст в соответствии с текущей ситуацией. Ролик был опубликован 1 апреля на портале Screen Rant.

В ролике звучат изменённые песни «A Whole New World» из «Аладдина», «I'll Make a Man Out of You» из «Мулан», «Let It Go» из «Холодного сердца» и другие. Стоит отметить, что видеоблогер в различных сценах использовал смешные костюмы для передачи образа.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр и режиссёрДжон Красински, известный зрителям по сериалу «Офис» и фильму «Тихое место», находясь на карантине, открыл на YouTube канал Some Good News («Немного хороших новостей»). В первом выпуске он провёл эфир со своим коллегой Стивом Кареллом.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Офиса» завела YouTube-канал с «хорошими новостями»