Нью-Йорк, США, , 15:06 — REGNUM Разработчики игры The Outer Worlds признались, что один из из главных персонажей игры, являющийся её движущей силой, был списан с героя «Рика и Морти». Об этом 2 апреля сообщил портал Screen Rant.

В документальном сериале, посвящённом истории создания игры, который выходит на YouTube-канале Noclip, один из сотрудников Obsidian Entertainment рассказал, что разработчики достаточно быстро придумали идею создать персонажа Финеаса Уэллса, поскольку смотрели в это время сериал «Рик и Морти».

Издание отмечает, что, персонажи действительно похожи: оба имеют торчащие голубые волосы и оба любят «прилипать» к людям. Тем не менее, у Финеаса Уэллса нет таких же проблем с алкогольной зависимостью, как у Рика Санчеса, однако он унаследовал от прототипа нелюбовь к местным властям.

Релиз The Outer Worlds состоялся 25 октября 2019 года. ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo назвала дату релиза игры на портативной консоли Switch. Владельцы устройсв смогут купить её на на физическом носителе или в цифровом формате 5 июня 2020 года.

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