Нью-Йорк, США, , 15:00 — REGNUM Журналисты из IGN 1 апреля опубликовали на своём YouTube-канале новый отрывок из предстоящего мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Он посвящён Джонни Кейджу, одному из главных героев истории.

В небольшом видеоролике показано, как Джонни Кейдж впервые встречается с Рейденом, Лю Кенгом и Соней Блейд. «Цифровая премьера» мультфильма ожидается 14 апреля 2020 года.

Напомним, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge — это предстоящий полнометражный мультфильм, пересказывающий сюжет одноимённой серии видеоигр. Особое внимание в проекте будет уделено Скорпиону и его предыстории.

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