Симферополь, , 14:37 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, стартовала регистрация участников и волонтёров на ежегодный форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия.

Проведение «Тавриды» в 2020 году планируется с 1 июня по 10 октября. Однако, в связи с бушующей пандемией коронавируса, дата может измениться.

Сообщается, что главной темой образовательной программы Форума в 2020 году станут изменения, произошедшие в индустриях культуры и искусства под влиянием коронавируса. В поддержку старта регистрации организаторы мероприятия также запустили ежедневные онлайн-трансляции под общим названием «Таврида на удалёнке» — они пройдут со 2 по 7 апреля 2020 года на официальных страницах арт-кластера в социальных сетях «ВКонтакте и Instagram».

Напомним, арт-кластер «Таврида» включает в себя: форум «Таврида», фестиваль «Таврида-АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (его работа начнётся в 2022 году). Местом проведения форума традиционно становится Крымский полуостров.

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