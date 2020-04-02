Москва, , 13:17 — REGNUM Развивают природные творческие способности или открывают в себе новые многие пользователи сети, оказавшиеся в условиях вынужденной самоизоляции из-за коронавируса.

Некоторые пытаются в стихах осмыслить то, что пока слабо поддается осмыслению в прозе. Так редактор издательства «Синдбад» Мария Мельникова попыталась передать в одном стихотворении, написанном на мотив знаменитой песенки из мультфильма «Пластилиновая ворона» весь тот противоречивый информационный поток по поводу эпидемии коронавируса, который в сумме, увы, дает нечто весьма близкое к «белому шуму» и не то чтобы оздоравливающе влияет на мозг того, кто заглатывает все это, не фильтруя.

«Честно попыталась трезвым взором взглянуть на новостные и аналитические материалы о коронавирусе, — написала Мария в своем Facebook, — проанализировать все и сделать адекватные выводы. Пока получается что-то такое:

Одной летучей мышью,А может и не мышью,А может не летучей,А может не однойКитайцы вдруг позавтракать,А может пообедать,А может и поужинатьСпокойно собрались.Оно сильнее гриппа,А может не сильнее,А может как испанка,А может не ***.А может это сделалиПоганые пиндосы,А может не пиндосы,А может рот закрой.А может все придумалиБухие журналисты,А может не бухие…Ты понял что сказал?А может все придумалиЗловещие рептилии,Чтобы нас всех чипироватьИ вмиг поработить.А может из-за нефти,А может из-за власти,А может кто-то кнопочкуНечаянно нажал.Теперь не надо паники,А надо сериальчики,А может надо с крикамиНам бегать без трусов.Все это к маю кончится,А может быть к июлю,А может через годик,А может через два.Придет волна вторая,А может не вторая,А может вал девятый,И камни возопят,И мертвые восстанут,И мы на удаленкеРаботать будем вечноИ жопу отсидим.Поможет изоляция,А может не поможет,А может в изоляцииМы с глузду съедем всеИ будем полоумные,Зато *** отмытые,От гречки мускулистые,И Землю возродим!

Кстати говоря, сочинять стихи без рифмы, а также творения по мотивам известных песен и произведений классиков (так называемые «извраты»), стишки в жанре «пирожков» и «порошков» — очень популярный в сети вид народного творчества — может оказаться очень весело и увлекательно во время карантина. Те, же, кто любит рифмовать, могут зарифмовывать все подряд, что видят вокруг, и соревноваться с друзьями в мессенджерах, кто придумает больше рифм. Также можно посостязаться в написании «буриме» — четверостиший с заданными рифмами, например: «Алёнка — удалёнка, корона — урона». Это интеллектуальное развлечение было популярно еще у современников Пушкина, а чем мы, собственно, хуже? Упорядоченная стихотворная речь — отличное лекарство против панического хаоса в головах!

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в большинстве регионов России введен режим самоизоляции граждан, а неделя с 28 по 5 марта считается нерабочей, все чаще говорится о возможном продлении этих «каникул».