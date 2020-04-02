Нью-Йорк, США, , 11:21 — REGNUM Создатель сериала Stargirl Джефф Джонс рассказал, что в шоу появятся Зелёный Фонарь и Флеш. Об этом 2 апреля сообщает портал ComicBook.

В сериале популярные герои будут ветеранами «Общества справедливости Америки». Они появятся в нескольких эпизодах, а «их наследие будет напрямую влиять на развитие сюжета».

Напомним, Stargirl — это новый супергеройский сериал, основанных на комиксах издательства DC Comics. Его премьера ожидается в мае на сервисе DC Universe.

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