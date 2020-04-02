Иркутск, , 10:32 — REGNUM Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского вслед за многими театрами, закрывшим для посетителей свои двери на период борьбы с распространением коронавируса, покажет онлайн шесть балетных постановок. Об этом 2 апреля сообщается на официальном сайте театра.

«В конце марта и начале апреля запланированные в театре показы балетов были отменены в связи с осложнением эпидемиологической обстановки. Но мы очень хотим порадовать и поддержать наших зрителей, и карантин этому не помеха», — сообщается в объявлении.

По данным пресс-службы театра, постановки будут транслироваться на официальном канале культурного учреждения в Youtube. Зрителям покажут балеты «Казанова», «Шахерехада», «Кармен», «Дон Кихот», «Стойкий оловянный солдатик» и «Щелкунчик».

Показы начнутся с 3 апреля. С расписанием можно ознакомиться на сайте театра.