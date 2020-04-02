Москва, , 10:18 — REGNUM Новую песню «Крым» выпустила рок-певица Земфира. Песня опубликована 1 апреля на официальном канале исполнительницы в YouTube.

Композиция «Крым» стала первой песней, выпущенной за полтора года. В песне певица рассказывает о взаимоотношениях героини с мужчиной, которому она обещает бросить пить и курить. Единственное упоминание Крыма происходит в контексте поездки на полуостров для лечения кашля.

Последний полноценный альбом Земфиры назывался «Маленький человек». Он вышел в 2016 году по результатам гастрольного тура. В 2018 году она выпустила сингл «Джозеф» на отрывки из стихов Иосифа Бродского. После этого исполнительница официально песни не выпускала.

Земфира Рамазанова — российская рок-певица, музыкант и композитор. Первый альбом «Земфира», который сразу же принес ей известность, вышел в 1999 году. Следующий альбом «Прости меня моя любовь» вышел через год и стал таким же популярным. Всего исполнительница выпустила семь альбомов, включая один концертный «Маленький человек».