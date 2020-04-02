Нью-Йорк, США, , 09:58 — REGNUM Netflix представила первый трейлер комедийного фильма Love Wedding Repeat («Любовь. Свадьба. Повтор». Его опубликовали 1 апреля на YouTube-канале компании.

Главному герою по имени Джек предстоит пережить несколько альтернативных версий свадьбы своей сестры. В каждой из них он попытается противостоять незваным гостям, злым бывшим парням и своей упущенной любви.

Премьера фильма ожидается 10 апреля 2020 года. Он выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix.

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