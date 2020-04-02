Москва, , 09:54 — REGNUM Комический исполнитель Семен Слепаков выпустил новую песню «Вирусная» на актуальную тему распространения коронавируса. Видеоролик выложен на официальном канале музыканта в YouTube.

В песне Слепаков поднимает не только вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса, но и проходится по общественно-политическим темам. Среди них можно перечислить повышение пенсионного возраста, изменение Конституции, воссоединение Крыма с Россией, уличные протесты и многое другое.

В песне содержится большое количество нецензурной лексики. Ролик выпущен совместно с другими музыкантами, которые дистанционно в режиме онлайн аккомпанируют и подпевают Слепакову.

Напомним, в Москве введены жесткие меры с целью ограничения распространения коронавируса: введен режим самоизоляции, запрещены перемещения по улице без специальных разрешений, закрыты торговые центры, культурные учреждения и учебные заведения.

Всего в России, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 1 апреля, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило 2777. Из них 440 случаев зарегистрировано за последние сутки.