Бербанк, США, , 09:33 — REGNUM В версии мультфильма «Лило и Стич» для сервиса Disney+ была изменена одна из сцен. Об этом 1 апреля сообщил «Мир Фантастики».

В оригинальном мультфильме в одном из эпизодов Лило пряталась от Нани в сушилке для одежды. Однако в изменённой версии она залезает в комод — как оказалось, это было сделано для того, чтобы дети не следовали примеру главной героини и не подвергали себя опасности.

Напомним, «Лило и Стич» — это фантастический мультфильм, выпущенный в 2002 году. В нём рассказывается о необычной дружбе девочки с Гавайских островов и инопланетного эксперимента.

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