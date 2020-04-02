Москва, , 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба проекта.

Данное решение создатели картины приняли в связи с мерами, принятыми с целью борьбы с распространением коронавируса, которые делали невозможным выход кинофильма в прокат в апреле. Премьера картины состоится 23 апреля на трех платформах одновременно: в видеосервисе Wink и в онлайн-кинотеатрах ivi и more.tv.

Премьера «Спутника» также должна была состояться на ежегодном кинофестивале Tribeca Film Festival в Нью-Йорке. Но из-за ситуации с распространением коронавируса организаторы отложили фестиваль на неопределенный срок.

Сюжет картины рассказывает об истории возвращения из космоса советского спускаемого аппарата, в котором остался в живых лишь один из двух космонавтов. Выживший космонавт оказывается зараженным инопланетной формой жизни.

Действие картины происходит в 1983 году в СССР. В главных ролях в фильме снялись Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук. Бондарчук также выступил продюсером картины.