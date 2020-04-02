Пекин, , 09:10 — REGNUM Телевизионная криминальная драма «Сыщик династии Мин», основанная на популярном одноименном китайском роман, была выпущена через стриминговый интернет-сервис в Китае, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Дело происходит на 14-й год правления императора Чэнхуа (1464−1487). В фильме чиновник шестого ранга Фу Мэн-по, которого играет актер Гуань Хун, в качестве руководителя императорской гвардии на секретной службе Династии Мин раскрывает заговор против власти с целью поддержания порядка и мира в стране.

Исполнительным продюсером сериала выступил всемирно известный актер и режиссер Джеки Чан. Сериал состоит из 48 эпизодов и транслируется на стриминговой платформе iQiyi по два эпизода каждый вечер со среды по пятницу.

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