Саратов, , 09:42 — REGNUM Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина приглашает стать участниками виртуальных мероприятий в рамках нового онлайн-проекта — Неделя детской книги-2020.

Праздник книги проводится ежегодно по инициативе уроженца Саратовской области писателя и сценариста Льва Кассиля с 1943 года. В этом году во время школьных каникул и режима самоизоляции на сайте библиотеки будут организованы встречи с писателями, викторины и многое другое. Также сотрудники Пушкинской библиотеки проводят тематические беседы и обзор новинок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовский театр кукол предложил своим зрителям в период карантина посмотреть лучшие постановки по видеозаписи, сообщает минкультуры области. Онлайн-проект #СкучаемпоТеремку стартовал 27 марта. Для зрителей уже провели две трансляции — спектакль «Дон Жуан» для взрослых, а также «Волк и семеро козлят» для детей. В ближайшее время театр кукол покажет еще три онлайн-постановки.

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