Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Музыкант Адам Шлезингер скончался 1 апреля от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Об этом написала газета The New York Times.

По данным журналистов, трагедия произошла в больнице Нью-Йорка.

Днем ранее сообщалось, что 52-летний музыкант был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Шлезингер являлся создателем рок-группы Fountains Of Wayne. Он был композитором и исполнителем своих произведений.

В 2003 году он был награжден музыкальной премией «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». Трижды Шлезингер за свои треки получал награды престижной телевизионной премии «Эмми». В 1997 году со своей композицией для фильма «То, что ты делаешь!» Тома Хэнкса он был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус».