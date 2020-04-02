Новосибирск, 2 апреля 2020, 06:54 — REGNUM В Новосибирске установили мемориальную доску из стекла архитектору Андрею Крячкову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Она установлена на фасаде здания на ул. Ленинградской, 111. Её высота — 1200 миллиметров, ширина — 600 миллиметров.
«В этом здании с 1933 по 1950 год жил и работал архитектор, доктор технических наук, профессор НГАСУ (Сибстрин) Андрей Дмитриевич Крячков», — гласит текст таблички.
Инициатор размещения выступил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (СИБСТРИН).
Андрей Крячков — известный русский архитектор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
По данным Музея Новосибирска, он является самым признанным архитектором Ново-Николаевска — Новосибирска.
«В 1909 году для обеспечения нового строительства в городе Андрей Крячков участвует в сооружении первого в Новониколаевске кирпичного завода с гофмановской печью, в 1910 году принимает «общее заведование техническим надзором, составление планов и смет для постройки Ново-Николаевским Общественным управлением каменных зданий», — уточняет городской музей. — В 1910 году по проекту Крячкова сооружается торговый корпус (ныне Краеведческий музей). В период 1910—1912 годов строит 12 каменных школ и здание реального училища».
Крячков — автор множества общественных зданий города, в том числе Дома офицеров, здания Госбанка, Сибревкома, Крайиспокома, Стоквартирного дома.