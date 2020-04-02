История вопроса

Архитектурное наследие – значительная часть материальной культуры, доставшейся нам от прошлых поколений. Это возможность прикоснуться к прошлому, ощутить дух прошедших эпох. Старая архитектура придаёт городам своеобразие и уют, воспитывает в людях чувство прекрасного.

К сожалению, старые постройки со временем ветшают или страдают от войн и других социальных катаклизмов, а людям не всегда хватает понимания их ценности. В погоне за наживой старые дома сносят, а их место занимают безликие, но более коммерчески привлекательные постройки. В лучшем случае, новоделы маскируют «под старину», но такая подмена обычно слишком заметна. Иногда старые здания портят бездумной реставрацией. После исчезновения какой-то части старых построек, теряется облик исторической части города, даже если старых домов ещё достаточно много.

Чаще всего, защитники старой архитектуры, руководствующиеся всего лишь благими целями, не могут противостоять строительному бизнесу, уничтожающему архитектурное наследие на коммерческой основе и в коррупционной связке с представителями власти. Поэтому единственно правильное направление борьбы за сохранение архитектурного наследия – пропаганда важности этого дела. Когда понимание необходимости сохранения архитектурного наследия укореняется в массах, государства вынуждены принимать законодательные меры к его охране.

Самые ценные архитектурные памятники вносятся в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В России охраной архитектурного наследия занимается Министерство культуры. Принят Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Существует множество добровольных общественных объединений, ставящих целью охрану культурно-исторического наследия. Тем не менее, все предпринимаемые меры не всегда спасают памятники истории от разрушения.

