Лос-Анджелес, США, , 03:16 — REGNUM Дэвид Сандберг, снимающий вторую часть кинокомикса «Шазам», рассказал о шансах переноса начала производства картины. Об этом 1 апреля сообщил портал Comicbook.

В интервью журналистам он сообщил, что производство фильма, премьера которого запланирована на апрель 2022 года, должно начаться в конце 2020 года. При этом кинематографист дал понять, что пока не ясно, всё ли пойдёт по плану или же производство «Шазама 2» будет отложено, как и в случае ряда других проектов кинокомиксов.

«До сих пор я работал над сценарием. Мы все еще можем делать это, так что это делается», — сказал Сандберг, добавив, что вопрос с производством решится «через пару месяцев».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Marvel приостановила производство нового фильма про приключения Человека-паука. Стало также известно, что Sony Pictures отложила премьеру кинокомикса «Морбиус» на 19 марта 2021 года.

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