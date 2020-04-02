Лос-Анджелес, США, , 02:56 — REGNUM Джейсон Килар, ранее занимавший должность руководителя потокового сервиса Hulu, назначен генеральным директором компании WarnerMedia. Об этом 1 апреля сообщил портал Screen Rant.

Джон Стэнки, на смену которому пришел Килар, занял пост президента и главного операционного директора AT&T — материнской компании WarnerMedia. По имеющейся информации, Килар будет отвечать за программы HBO, Warner Bros., а также телесетей TNT и Turner Classic Movies. Он начнёт свою работу в новой должности 1 мая 2020 года.

После того, как Джейсон Килар покинул Hulu в январе 2013 года, он запустил потоковый сервис Vessel, который впоследствии был продан Verizon и закрыт в 2016 году. Стоит отметить, что он также являлся одним из учредителей Hulu.

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