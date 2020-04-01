Москва, , 20:38 — REGNUM 1 апреля Мостуризм запустил акцию «ЧитаемДекамерон». Суть проекта проста: все поклонники великого произведения Джованни Боккаччо могут прислать в комитет записанный видеоотрывок из знаменитого сборника новелл. Участвовать могут как профессиональные артисты, так и простые граждане. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Напомним, что по сюжету во время эпидемии чумы в 1348 году трое благородных юношей и не менее достойных женщин, чтобы спастись от страшной болезни, добровольно запираются на вилле в пригороде Флоренции. Они решают по очереди рассказывать удивительные истории любви.

Первыми свои новеллы представили актрисы Анна Чиповская, Ольга Сутулова и Ольга Ефремова, публицист Алена Долецкая, писатель Григорий Служитель и архитектор Сергей Мешалкин.

Лучшие образцы чтения шедевра классика раннего итальянского Возрождения в исполнении жителей России будут выложены на сайте Мостуризма.