Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM Впервые в истории БДТ им. Товстоногова состоялся виртуальный сбор труппы, на котором руководство и актеры обсудили дальнейшую судьбу театра, в том числе в условиях пандемии коронавируса. Как сообщил художественный руководитель театра Андрей Могучий, БДТ готовится запустить радио‑ и интернет-спектакли.

БДТ Дарья Драй © ИА REGNUM

Как информирует 1 апреля пресс-служба театра, художественный руководитель театра Андрей Могучий выразил надежду, что сложившаяся ситуация не продлится долго. А пока действуют ограничительные меры, театр продолжит функционировать, но уже в виртуальной реальности.

«Творческая жизнь театра не должна затихать, мы возвращаемся в рабочий режим и активно готовим новые проекты, запуск которых состоится на специальном портале уже в начале апреля», — сказал Могучий.

В планах у БДТ запустить радиоспектакли, постановки, созданные специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами, фотовыставки, проекты для детей, архивные спектакли Товстоногова, виртуальный буфет и многое другое.

«Сейчас мы тестируем жизнеспособность этой истории, поэтому приветствуются все инициативы», — подытожил Могучий.