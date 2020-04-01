Москва, , 20:00 — REGNUM 1 апреля известная российская фирма звукозаписи «Мелодия» выложила в сети сборник классической музыки «Музыкальный антивирус». Альбом состоит из двух частей: в первую, по информации портала InterMedia, составители включили произведения такие сочинения как Пассакалия Дмитрия Шостаковича и Аллеманда Иоганна Себастьяна Баха, похоронные марши Людвига ванн Бетховена и Густава Малера, элегии Эдварда Грига, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского. Редакторы уверены, что эта музыка должна «укрепить стойкость духа» в трудное время борьбы с коронавирусом.

Зато во второй части можно будет услышать бравурные марши и радостные произведения. В частности, «Маленькую ночную серенаду» Вольфганга Амадея Моцарта, «Свадебный марш» Феликса Мендельсона, «Танец с саблями» Арама Хачатуряна, джазовые композиции Александра Цфасмана и другие произведения, внушающие надежду на благополучный исход.

Среди исполнителей звезды классической музыки — Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Михаил Плетнёв, Владимир Крайнев, Николай Луганский и другие.