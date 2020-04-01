Москва, , 19:38 — REGNUM Виртуальные туры по музеям-заповедникам России предлагает портал Культура.ру.

Многие любители интеллектуальных путешествий предпочитают музейным залам осмотр архитектурных достопримечательностей и старинных парков. Во время вынужденной самоизоляции из-за коронавируса этот вид отдыха стал недоступным на неопределенный срок, однако тут на помощь приходит интернет.

На сайте Культура.ру располагаются «порталы», через которые можно отправиться в путешествия по красивейшим архитектурным ансамблям России от Суздаля, Рязани и Владимира до экзотического музея мусульманской архитектуры в городе Болгар в Татарии.

Можно выбрать как осмотр памятников в сопровождении аудиогида, так и самостоятельную прогулку. Нажимая на стрелочки, можно перемещаться между частями экспозиции, находящимися под открытым небом или между залами одного музея, иконки в виде дверей проведут вас внутрь зданий, а нажав на значок фотоаппарата вы увидите фото архитектурного памятника и краткую справку о нем.

Тех, кого привлекают молчаливые свидетели не столь отдаленных времен, на сайте есть туры по знаменитым усадьбам и домам, связанным с именами выдающихся государственных и культурных деятелей от Ивана Грозного до Михаила Шолохова.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса жители России вынуждены отложить на неопределенный срок путешествия как за границу, так и по стране, и оставаться дома ради нераспространения инфекции.