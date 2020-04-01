Москва, , 17:40 — REGNUM Подборку аннотаций на увлекательные и качественные детективы подготовила для застрявших дома любителей жанра Instagram-блогер Кристина-книжница на сайте Fiesta.ru

Роман британского писателя и журналиста Стюарта Тёртона «Семь смертей Эвелины Хардкасл» понравится тем, кто любит запутанные сюжеты и непредсказуемые концовки.

Главный герой книги — человек, потерявший память, который становится свидетелем убийства. Он помнит только одно имя: Анна, но не знает, зовут ли так убитую или кого-то другого. Таинственный убийца подсказывает ему путь в старинный особняк «Блэкхит», где герою предстоит искать ответы на множество вопросов.

Имя американской писательницы Гиллиан Флинн, автора книги «Острые предметы», наверняка известно многим, ведь по другому ее роману Дэвид Финчер снял фильм «Исчезнувшая».

Роман «Острые предметы» относится к разряду психологических детективов. Главная героиня Камилла Прикер работает в небольшой газете. Она довольно-таки странный человек с нездоровой привычкой вырезать разные слова на собственной коже. Однажды Камилла получает задание провести журналистское расследование в провинциальном городке, из которого она родом. Возвращение к родным пенатам не приносит ей радости, пробудив детские травмы, но у нее нет выбора — ей необходимо расследовать таинственную пропажу девочки. По книге снят одноименный сериал.

Действие романа канадской писательницы Луизы Пенни «Убийственно тихая жизнь» разворачивается в уютной деревеньке Три Сосны. Атмосфера книги проникнута запахом свежих булочек и кофе, за которыми коротают время живущие в деревушке творческие люди. У них достаточно оригинальный склад ума, а потому случившееся в один из осенних дней убийство пожилой дамы оказывается весьма запутанным. Приезжему полицейскому инспектору придется хорошо изучить жизнь и привычки местных жителей, чтобы раскрыть эту загадку.

«Литературный» детектив швейцарского автора Жоэля Диккера «Правда о деле Гарри Квеберта» рассказывает о тайной любви писателя и его поклонницы, вдохновившей его на создание шедевра. Это стало началом череды катастрофических и загадочных событий. Автор соединяет временные пласты, использует мотив «скелетов в шкафу» и увлекает читателя с первой страницы. Роман был экранизирован в виде сериала.

Книга испанского писателя Артуро Переса-Риверте «Клуб Дюма, или Тень Ришелье» стала литературной основой знаменитого мистического триллера Романа Полански «Девятые врата», главную роль в котором сыграл Джонни Депп. История букиниста Лукаса Корсо, ввязавшегося в таинственную и опасную историю сплетенную вокруг старинного фолианта, в котором, по легенде, притаились рисунки, сделанные рукой самого Князя Тьмы. Увлекательный и атмосферный роман вряд ли оставит малейший шанс карантинной скуке.

Напомним, ради борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции жителям большинства регионов России предписывается соблюдать режим самоизоляции. Блогеры и рядовые пользователи интернета делятся друг с другом полезными и приятными способами занять себя в это непростое время.