Москва, , 16:54 — REGNUM Департаментом культуры и Департаментом информационных технологий столицы представили совместный интернет-проект «Музейная Москва онлайн». По сообщению официального сайта мэрии, на портале будут представлены коллекции 36 ведущих культурных учреждений.

В их числе такие популярные музеи как Дарвиновский музей, галерея Ильи Глазунова, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Музей Высоцкого на Таганке, Музей космонавтики. Музей русского лубка и наивного искусства, Мультимеди Арт Музей, Музей-заповедник «Коломенское» и многие другие.

Поклонники искусства и любители истории могут познакомиться с 40 тысячами экспонатов.