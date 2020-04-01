Патерсон, , 16:17 — REGNUM В медицинском центре в Патерсоне в штате Нью-Джерси после осложнений, вызванных коронавирусом, скончался известный джазовый трубач и композитор, единственный ученик легендарного Майлза Дэвиса Уоллес Рони. Об этом сообщает известное музыкальное издание Billboard.

Биография Рони необычайна насыщена: в четыре года он поступил в музыкальную школу, а в двенадцать начал выступать в составе профессионального квинтета Philadelphia Brass. Его учителями были легендарные Зигмунд Геринг, Диззи Гиллеспи, Майлз Дэвис.

Альбом джаз бэнда Miles Davis Quintet «A Tribute to Miles», в записи которого участвовал Уоллес Рони, был удостоен премии «Grammy» в 1994 году