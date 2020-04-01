Екатеринбург, 1 апреля 2020, 16:29 — REGNUM Екатеринбургский «Коляда-театр» закрылся из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
В театре уточняют, что все ранее приобретённые билеты остаются действительными.
«Коляда-театр уходит на выходные!» — сообщается зрителям.
Ранее худрук театра Николай Коляда выражал недовольство массовым закрытием театров в Свердловской области из-за противодействия COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим самоизоляции. В области подтверждено 33 случая COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: Здесь ищут коронавирус: фоторепортаж из лаборатории в Екатеринбурге