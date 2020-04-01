Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM Екатеринбургский «Коляда-театр» закрылся из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

В театре уточняют, что все ранее приобретённые билеты остаются действительными.

«Коляда-театр уходит на выходные!» — сообщается зрителям.

Ранее худрук театра Николай Коляда выражал недовольство массовым закрытием театров в Свердловской области из-за противодействия COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим самоизоляции. В области подтверждено 33 случая COVID-19.

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