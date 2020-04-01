Нью-Йорк, США, , 14:59 — REGNUM Новые эпизоды «Рика и Морти» выйдут 3 мая 2020 года. Об этом сообщалось 31 марта в ролике на YouTube-канале Adult Swim.

В продолжении четвёртого сезона безумного учёного и его внука ожидают новые необычные приключения. Судя по трейлеру, в шоу также вернутся многие персонажи, знакомые зрителям по предыдущим сезонам.

Напомним, «Рик и Морти» — это комедийный анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Премьера первого эпизода состоялась в 2013 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Трейлер фильма «Черепашки-ниндзя» воссоздали в формате стоп-анимации