Лондон, , 14:54 — REGNUM Британский режиссёр Эдгар Райт снимет экранизацию фантастического романа Set My Heart to Five. Об этом 31 марта сообщил портал The Hollywood Reporter.

Главным героем фильма выступит андроид, работающий дантистом в мире недалёкого будущего. После просмотра нескольких фильмов 80-х и 90-х годов он обретает человеческие чувства и пытается поделиться ими с миром.

Сообщается, что сценаристом фильма выступит автор оригинального произведения Саймон Стивенсон. Дата выхода картины на большие экраны пока не сообщается.

